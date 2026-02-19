Festival de Guitare

Chanteuges Chanteuges Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-15

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-15

Pour son dixième anniversaire, le festival de guitares rend hommage à son parrain Roland Dyens en débutant par une soirée d’ouverture presque entièrement consacrée à ses compositions.

.

Chanteuges Chanteuges 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes info.chanteugesfestival@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For its tenth anniversary, the guitar festival pays tribute to its godfather Roland Dyens with an opening night devoted almost entirely to his compositions.

L’événement Festival de Guitare Chanteuges a été mis à jour le 2026-02-17 par Communauté de communes des rives Haut-Allier