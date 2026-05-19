Visite guidée | Conservatoire du saumon Le bourg Chanteuges
Visite guidée | Conservatoire du saumon Le bourg Chanteuges dimanche 28 juin 2026.
Chanteuges
Visite guidée | Conservatoire du saumon
Le bourg Conservatoire du saumon Chanteuges Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Organisée par l’association Saint-Berain, loisirs, découvertes et patrimoines. La participation aux frais de la visite est de 7€ par personne. Sur inscription au 06-63-19-07-58 ou assostberain@gmail.com
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Le bourg Conservatoire du saumon Chanteuges 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes saintberain43@gmail.com
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English :
Organized by the Saint-Berain, loisirs, découvertes et patrimoines association. The cost of the visit is 7? per person. Registration on 06-63-19-07-58 or assostberain@gmail.com
L’événement Visite guidée | Conservatoire du saumon Chanteuges a été mis à jour le 2026-05-19 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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