Visite guidée | Conservatoire du saumon Le bourg Chanteuges

Chanteuges

Visite guidée | Conservatoire du saumon

Le bourg Conservatoire du saumon Chanteuges Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Organisée par l’association Saint-Berain, loisirs, découvertes et patrimoines. La participation aux frais de la visite est de 7€ par personne. Sur inscription au 06-63-19-07-58 ou assostberain@gmail.com

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Le bourg Conservatoire du saumon Chanteuges 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes saintberain43@gmail.com

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English :

Organized by the Saint-Berain, loisirs, découvertes et patrimoines association. The cost of the visit is 7? per person. Registration on 06-63-19-07-58 or assostberain@gmail.com

L’événement Visite guidée | Conservatoire du saumon Chanteuges a été mis à jour le 2026-05-19 par Communauté de communes des rives Haut-Allier