Festival six cordes au fil de l’Allier La Vialle Chanteuges

Festival six cordes au fil de l’Allier

La Vialle Abbaye de Chanteuges Chanteuges Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 15 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-18

2026-07-15

Festival de guitares où l’abbaye de Chanteuges accueille durant 4 jours, du mercredi 15/07 au samedi 18/07/2026, des guitaristes à la renommée mondiale, ainsi que de jeunes artistes plein d’avenir.

le festival fête ses 10 ans cette année.

.

La Vialle Abbaye de Chanteuges Chanteuges 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 69 36 48 info.chanteugesfestival@gmail.com

English :

For 4 days, from Wednesday 15/07 to Saturday 18/07/2026, Chanteuges Abbey welcomes world-renowned guitarists, as well as up-and-coming young artists.

the festival celebrates its 10th anniversary this year.

