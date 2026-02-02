Festival six cordes au fil de l’Allier La Vialle Chanteuges
Festival six cordes au fil de l’Allier
La Vialle Abbaye de Chanteuges Chanteuges Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 15 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-18
2026-07-15
Festival de guitares où l’abbaye de Chanteuges accueille durant 4 jours, du mercredi 15/07 au samedi 18/07/2026, des guitaristes à la renommée mondiale, ainsi que de jeunes artistes plein d’avenir.
le festival fête ses 10 ans cette année.
La Vialle Abbaye de Chanteuges Chanteuges 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 69 36 48 info.chanteugesfestival@gmail.com
English :
For 4 days, from Wednesday 15/07 to Saturday 18/07/2026, Chanteuges Abbey welcomes world-renowned guitarists, as well as up-and-coming young artists.
the festival celebrates its 10th anniversary this year.
