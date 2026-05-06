Goûter d’exception avec la Micro-Folie Salle de la Grenette Craponne-sur-Arzon

Craponne-sur-Arzon

Goûter d’exception avec la Micro-Folie

Salle de la Grenette Place du Marchédial Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 14:30:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

La Micro-Folie propose un goûter d’exception ouvert à tous à partir de 6 ans, avec la diffusion de l’opéra jeune public Bastien et Bastienne , opéra de Mozart, mis en scène par Mirabelle Ordinaire.

Un goûter est prévu à l’issue de la représentation.

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Salle de la Grenette Place du Marchédial Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 21 14

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English :

La Micro-Folie offers an exceptional tea party open to everyone aged 6 and over, with a performance of Mozart’s opera for young audiences, Bastien et Bastienne , directed by Mirabelle Ordinaire.

A snack will be served after the performance.

L’événement Goûter d’exception avec la Micro-Folie Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay