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Tournoi de tennis doubles hommes et mixtes Stade Municipal Craponne-sur-Arzon

Tournoi de tennis doubles hommes et mixtes Stade Municipal Craponne-sur-Arzon vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Stade Municipal

Adresse : Rue du stade

Ville : 43500 Craponne-sur-Arzon

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Craponne-sur-Arzon

Tournoi de tennis doubles hommes et mixtes

Stade Municipal Rue du stade Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-19

Le Tennis Club de Craponne vous donne rendez-vous pour un week-end 100% tennis, convivialité et bonne humeur !
Venez partager un super moment sur nos terrains à l’occasion du tournoi doubles hommes & mixtes.
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Stade Municipal Rue du stade Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 45 66 95 81  tccraponne@hotmail.fr

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English :

The Tennis Club de Craponne invites you to a weekend of 100% tennis, conviviality and good humor!
Come and share a great time on our courts at the men’s & mixed doubles tournament.

L’événement Tournoi de tennis doubles hommes et mixtes Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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