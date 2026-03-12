Tournoi de tennis doubles hommes et mixtes Stade Municipal Craponne-sur-Arzon
Tournoi de tennis doubles hommes et mixtes Stade Municipal Craponne-sur-Arzon vendredi 19 juin 2026.
Craponne-sur-Arzon
Tournoi de tennis doubles hommes et mixtes
Stade Municipal Rue du stade Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-19
Le Tennis Club de Craponne vous donne rendez-vous pour un week-end 100% tennis, convivialité et bonne humeur !
Venez partager un super moment sur nos terrains à l’occasion du tournoi doubles hommes & mixtes.
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Stade Municipal Rue du stade Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 45 66 95 81 tccraponne@hotmail.fr
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English :
The Tennis Club de Craponne invites you to a weekend of 100% tennis, conviviality and good humor!
Come and share a great time on our courts at the men’s & mixed doubles tournament.
L’événement Tournoi de tennis doubles hommes et mixtes Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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