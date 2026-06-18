Concert Los Maravilhas Parvis de la médiathèque Craponne-sur-Arzon
Concert Los Maravilhas Parvis de la médiathèque Craponne-sur-Arzon vendredi 31 juillet 2026.
Craponne-sur-Arzon
Concert Los Maravilhas
Parvis de la médiathèque 3 Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Prêts pour une fiesta aux accents latino-américains ?
Entre cumbia, samba, tango, boléro et reggae andin, ce groupe de 3 musiciens mêle compositions originales et reprises incontournables pour un set chaleureux, dansant et haut en couleurs !
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Parvis de la médiathèque 3 Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes carla.gallon@craponnesurarzon.fr
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English :
Ready for a party with a Latin American flair?
With a mix of cumbia, samba, tango, bolero, and Andean reggae, this trio blends original compositions with must-hear covers for a warm, danceable, and vibrant set!
L’événement Concert Los Maravilhas Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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