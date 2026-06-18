Concert Los Maravilhas Parvis de la médiathèque Craponne-sur-Arzon

Craponne-sur-Arzon

Concert Los Maravilhas

Parvis de la médiathèque 3 Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Prêts pour une fiesta aux accents latino-américains ?

Entre cumbia, samba, tango, boléro et reggae andin, ce groupe de 3 musiciens mêle compositions originales et reprises incontournables pour un set chaleureux, dansant et haut en couleurs !

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Parvis de la médiathèque 3 Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes carla.gallon@craponnesurarzon.fr

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English :

Ready for a party with a Latin American flair?

With a mix of cumbia, samba, tango, bolero, and Andean reggae, this trio blends original compositions with must-hear covers for a warm, danceable, and vibrant set!

L’événement Concert Los Maravilhas Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay