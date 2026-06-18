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Concert Los Maravilhas Parvis de la médiathèque Craponne-sur-Arzon

Concert Los Maravilhas Parvis de la médiathèque Craponne-sur-Arzon vendredi 31 juillet 2026.

Lieu : Parvis de la médiathèque

Adresse : 3 Place aux Fruits

Ville : 43500 Craponne-sur-Arzon

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Craponne-sur-Arzon

Concert Los Maravilhas

Parvis de la médiathèque 3 Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:30:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Prêts pour une fiesta aux accents latino-américains ?
Entre cumbia, samba, tango, boléro et reggae andin, ce groupe de 3 musiciens mêle compositions originales et reprises incontournables pour un set chaleureux, dansant et haut en couleurs !
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Parvis de la médiathèque 3 Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   carla.gallon@craponnesurarzon.fr

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English :

Ready for a party with a Latin American flair?
With a mix of cumbia, samba, tango, bolero, and Andean reggae, this trio blends original compositions with must-hear covers for a warm, danceable, and vibrant set!

L’événement Concert Los Maravilhas Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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