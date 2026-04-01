La Halle aux artistes Salle d’exposition de la Grenette Craponne-sur-Arzon

Craponne-sur-Arzon

La Halle aux artistes

Salle d’exposition de la Grenette Place du Marchédial Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:30:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-23 2026-08-15

La Halle aux artistes, c’est la présentation de travaux de plusieurs artistes d’expression variée à la salle d’expositions de la Grenette.

On retrouvera des habitués et aussi des nouveaux venus.

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Salle d’exposition de la Grenette Place du Marchédial Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes halleauxartistes43@gmail.com

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English :

La Halle aux Artistes presents the work of a wide range of artists at the Grenette exhibition hall.

There will be both regulars and newcomers.

L’événement La Halle aux artistes Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay