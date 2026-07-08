Soirée Italienne Route du stade Craponne-sur-Arzon
samedi 25 juillet 2026 · Route du stade · Craponne-sur-Arzon
Informations pratiques
Craponne-sur-Arzon
Soirée Italienne
Route du stade Club House Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
En marge de son tournoi estival, le Tennis Club de Craponne vous convie à sa soirée italienne.
Ouvert à tous ! Sur réservation uniquement.
Venez nombreux pour une soirée pleine de saveurs et de convivialité !
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Route du stade Club House Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 07 01 33
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English :
As part of its summer tournament, the Craponne Tennis Club invites you to its Italian-themed evening.
Open to everyone! Reservations required.
We hope to see many of you there for an evening full of delicious food and good company!
L’événement Soirée Italienne Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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