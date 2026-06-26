Fête de l’été du Cyprès Centre Social Cyprès Craponne-sur-Arzon

Craponne-sur-Arzon

Fête de l’été du Cyprès

Centre Social Cyprès Boulevard St Robert Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 16:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Le Cyprès vous invite à une journée festive pour fêter le début de l’été !

Venez profiter des structures gonflables, de jeux en bois, d’un apéritif et d’un pique-nique partagé dans une ambiance conviviale et familiale.

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Centre Social Cyprès Boulevard St Robert Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 39 79 90 collectiffamilles43500@outlook.fr

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English :

Le Cypr%E8s invites you to a festive day to celebrate the start of summer!

Come enjoy the inflatable play structures, wooden games, an aperitif, and a shared picnic in a friendly, family-oriented atmosphere.

L’événement Fête de l’été du Cyprès Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay