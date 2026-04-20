Exposition photos Dentelles et Mécaniques Maison d’Assemblée Craponne-sur-Arzon

Craponne-sur-Arzon

Exposition Dentelles et Mécaniques

Maison d’Assemblée Baissac Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 10:30:00

fin : 2026-09-30 18:00:00

Date(s) :

2026-07-01

L’Association des Amis de Baissac propose cette année une exposition intitulée Dentelles et Mécaniques dans la maison d’Assemblée du village.

Venez nombreux la découvrir.

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Maison d’Assemblée Baissac Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 24 06 13

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English :

This year, the Association des Amis de Baissac is staging an exhibition entitled Dentelles et Mécaniques in the village Assembly House.

Come and discover it.

L’événement Exposition Dentelles et Mécaniques Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay