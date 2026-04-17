Les quatre saisons Une année en musique et en peinture Craponne-sur-Arzon
Les quatre saisons Une année en musique et en peinture Craponne-sur-Arzon samedi 27 juin 2026.
Craponne-sur-Arzon
Les quatre saisons Une année en musique et en peinture
La Grenette Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Les élèves des Ateliers des Arts du site de Craponne-sur-Arzon vous invitent à terminer l’année en musique et en couleurs, entre œuvres de maîtres et peintures à l’huile réalisées par Loïc Monteillard, enseignant en percussions, le 27 juin à 20h30.
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La Grenette Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 37 35
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English :
Students from the Ateliers des Arts on the Craponne-sur-Arzon site invite you to end the year in music and color, with masterpieces and oil paintings by percussion teacher Loïc Monteillard, on June 27 at 8:30pm.
L’événement Les quatre saisons Une année en musique et en peinture Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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