Découverte du Qi-Gong Stade Craponne-sur-Arzon

Craponne-sur-Arzon

Découverte du Qi-Gong

Stade Route du Stade Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 09:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-13 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Venez vous initier au Qi-Gong cet été à 9h30, à l’entrée du stade de football, sous l’allée des tilleuls, pour tous (débutants et plus).

En cas de pluie, repli sous la halle, rue du commerce.

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Stade Route du Stade Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 39 91 60

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English :

Come try Qi Gong this %E9t%E9 at 9:30 a.m., at the entrance to the soccer stadium, under the linden tree-lined path—open to everyone (beginners and beyond).

In case of rain, the event will be moved to the market hall on Rue du Commerce.

L’événement Découverte du Qi-Gong Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay