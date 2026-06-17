Découverte du Qi-Gong Stade Craponne-sur-Arzon
Découverte du Qi-Gong Stade Craponne-sur-Arzon mercredi 8 juillet 2026.
Craponne-sur-Arzon
Découverte du Qi-Gong
Stade Route du Stade Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 09:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-13 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Venez vous initier au Qi-Gong cet été à 9h30, à l’entrée du stade de football, sous l’allée des tilleuls, pour tous (débutants et plus).
En cas de pluie, repli sous la halle, rue du commerce.
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Stade Route du Stade Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 39 91 60
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English :
Come try Qi Gong this %E9t%E9 at 9:30 a.m., at the entrance to the soccer stadium, under the linden tree-lined path—open to everyone (beginners and beyond).
In case of rain, the event will be moved to the market hall on Rue du Commerce.
L’événement Découverte du Qi-Gong Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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