Scène ouverte #5 Parvis de la Médiathèque Craponne-sur-Arzon

Scène ouverte #5

Parvis de la Médiathèque 3 Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Début : Vendredi 2026-07-03

fin : 2026-08-21

Professionnels et amateurs de la scène s’invitent à la scène ouverte !

Retrouvez tous les vendredis soirs du 3 juillet au 21 août, sur le parvis de la médiathèque concerts, danse, théâtre…

Repli à la Grenette en cas de mauvais temps.

Parvis de la Médiathèque 3 Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 21 14 culture@craponnesurarzon.fr

English :

Professionals and amateurs alike are invited to the open stage!

Every Friday evening from July 3 to August 21, in front of the mediatheque: concerts, dance, theater…

Fallback to the Grenette in case of bad weather.

