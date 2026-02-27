Scène ouverte #5 Parvis de la Médiathèque Craponne-sur-Arzon
Scène ouverte #5 Parvis de la Médiathèque Craponne-sur-Arzon vendredi 3 juillet 2026.
Scène ouverte #5
Parvis de la Médiathèque 3 Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date :
Début : Vendredi 2026-07-03
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-07-03
Professionnels et amateurs de la scène s’invitent à la scène ouverte !
Retrouvez tous les vendredis soirs du 3 juillet au 21 août, sur le parvis de la médiathèque concerts, danse, théâtre…
Repli à la Grenette en cas de mauvais temps.
Parvis de la Médiathèque 3 Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 21 14 culture@craponnesurarzon.fr
English :
Professionals and amateurs alike are invited to the open stage!
Every Friday evening from July 3 to August 21, in front of the mediatheque: concerts, dance, theater…
Fallback to the Grenette in case of bad weather.
