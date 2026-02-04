17ème Journées européennes de l’archéologie avec la Société d’Histoire du Pays de Craponne

Place Croix de Mission Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 15:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

A l’occasion des 17èmes journées européennes de l’archéologie, la Société d’Histoire vous propose un circuit archéologique au départ de la place Croix de Mission, à 15h.

Place Croix de Mission Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 60 05 histoire.craponne@gmail.com

On the occasion of the 17th European Archaeology Days, the Société d’Histoire is offering an archaeological tour departing from Place Croix de Mission at 3pm.

L’événement 17ème Journées européennes de l’archéologie avec la Société d’Histoire du Pays de Craponne Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay