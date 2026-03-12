Tournoi de Tennis Stade Municipal Craponne-sur-Arzon
Tournoi de Tennis Stade Municipal Craponne-sur-Arzon vendredi 12 juin 2026.
Craponne-sur-Arzon
Tournoi de Tennis
Stade Municipal Rue du stade Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-12
Venez participer au tournoi Multi-Chances Messieurs (TMC 30/1 à 15/4 et NC à 30/2) ou Dames (NC à 30/2).
3 matchs minimum sur le week-end.
Bonne ambiance au rendez vous !
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Stade Municipal Rue du stade Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 45 66 95 81 tccraponne@hotmail.fr
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English :
Come and take part in the Gentlemen’s (TMC 30/1 to 15/4 and NC to 30/2) or Ladies’ (NC to 30/2) Multi-Chance Tournament.
3 matches minimum over the weekend.
Great atmosphere guaranteed!
L’événement Tournoi de Tennis Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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