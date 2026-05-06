Concours de pétanque de l’été Craponne-sur-Arzon
Concours de pétanque de l’été Craponne-sur-Arzon mercredi 1 juillet 2026.
Craponne-sur-Arzon
Concours de pétanque de l’été
Stade de la Prairie Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
par joueur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-01 19:45:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-01 2026-08-12
Concours en doublettes formées. Ouvert à tous inscriptions à 19h45, début des parties 20h30 au stade de la prairie. 4 € par joueur, toutes les doublettes sont primées.
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Stade de la Prairie Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 84 26 97
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English :
Formed doubles competition. Open to all: registration at 7.45pm, games start at 8.30pm at the stade de la prairie. 4? per player, all doublettes win prizes.
L’événement Concours de pétanque de l’été Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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