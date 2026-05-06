Craponne-sur-Arzon

Concours de pétanque de l’été

Stade de la Prairie Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

par joueur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-01 19:45:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-01 2026-08-12

Concours en doublettes formées. Ouvert à tous inscriptions à 19h45, début des parties 20h30 au stade de la prairie. 4 € par joueur, toutes les doublettes sont primées.

.

Stade de la Prairie Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 84 26 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Formed doubles competition. Open to all: registration at 7.45pm, games start at 8.30pm at the stade de la prairie. 4? per player, all doublettes win prizes.

L’événement Concours de pétanque de l’été Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay