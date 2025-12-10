Concert avec Tripotes Swing Parvis de la médiathèque Craponne-sur-Arzon vendredi 3 juillet 2026.

Craponne-sur-Arzon

Concert avec Tripotes Swing

Parvis de la médiathèque 3 Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:30:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Depuis 20 ans, Tripotes Swing partage sa passion de la musique avec son public.

Venez écouter leur jazz vitaminé avec sa clarinette virtuose, son guitariste qui chante, et son contrebassiste au groove irréprochable.

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Parvis de la médiathèque 3 Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes carla.gallon@craponnesurarzon.fr

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English :

For the past 20 years, Tripotes Swing has been sharing its passion for music with its audience.

Come listen to their energetic jazz, featuring a virtuoso clarinetist, a guitarist who sings, and a double bassist with an unbeatable groove.

L’événement Concert avec Tripotes Swing Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay