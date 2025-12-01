Lecture Cyprès Centre Social Craponne-sur-Arzon

Lecture

Cyprès Centre Social Boulevard St Robert Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Début : 2025-12-10 10:00:00

fin : 2025-12-10

2025-12-10

Lecture sur le thème de Noël avec Fabienne de la médiathèque.

Gratuit, sans réservation.

+33 6 74 39 79 90 collectiffamilles43500@outlook.fr

English :

Christmas-themed reading with Fabienne from the mediatheque.

Free, no reservation required.

German :

Lesung zum Thema Weihnachten mit Fabienne aus der Mediathek.

Kostenlos, ohne Reservierung.

Italiano :

Lettura sul tema del Natale con Fabienne della mediateca.

Gratuito, non è necessaria la prenotazione.

Espanol :

Lectura sobre el tema de la Navidad con Fabienne de la mediateca.

Gratis, no es necesario reservar.

