Lecture Cyprès Centre Social Craponne-sur-Arzon
Lecture Cyprès Centre Social Craponne-sur-Arzon mercredi 10 décembre 2025.
Lecture
Cyprès Centre Social Boulevard St Robert Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 10:00:00
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
Lecture sur le thème de Noël avec Fabienne de la médiathèque.
Gratuit, sans réservation.
.
Cyprès Centre Social Boulevard St Robert Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 39 79 90 collectiffamilles43500@outlook.fr
English :
Christmas-themed reading with Fabienne from the mediatheque.
Free, no reservation required.
German :
Lesung zum Thema Weihnachten mit Fabienne aus der Mediathek.
Kostenlos, ohne Reservierung.
Italiano :
Lettura sul tema del Natale con Fabienne della mediateca.
Gratuito, non è necessaria la prenotazione.
Espanol :
Lectura sobre el tema de la Navidad con Fabienne de la mediateca.
Gratis, no es necesario reservar.
L’événement Lecture Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2025-11-08 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay