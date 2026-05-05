Visite-découverte aux confins des tribus Vellave et Arverne, Place Croix de Mission 43500 Craponne sur Arzon, Craponne-sur-Arzon

Visite-découverte aux confins des tribus Vellave et Arverne Dimanche 14 juin, 15h00 Place Croix de Mission 43500 Craponne sur Arzon Métropole de Lyon

5€/adulte, gratuit/enfant. Prévoir de bonnes chaussures

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T15:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T15:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:30:00+02:00

Le circuit, en voitures personnelles, vous permettra de découvrir :

– la voie de liaison Bolène/Livradois

– la borne miliaire de ST Jean-d’Aubrigoux

– le site gallo-romain de la Fonboine à Marus

– le matériel découvert lors des fouilles de 1963 à 1973

Place Croix de Mission 43500 Craponne sur Arzon Place Croix de Mission 43500 Craponne sur Arzon Craponne-sur-Arzon 43500 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 03 60 05 http://www.craponne-en-velay.com/

Le circuit, en voitures personnelles, vous permettra de découvrir :

© Gabriel Ferrand