La Tr’Ance-Arzon 12ème édition route du Stade Craponne-sur-Arzon
La Tr’Ance-Arzon 12ème édition route du Stade Craponne-sur-Arzon dimanche 14 juin 2026.
La Tr’Ance-Arzon 12ème édition
route du Stade Gymnase Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 07:30:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Pour sa 12e édition, la Tr’Ance Arzon accueillera vététistes, marcheurs et cyclos sur 8 parcours, le dimanche 14 juin 2026 au départ de Craponne-sur-Arzon.
Inscriptions sur place à partir de 7h30.
.
route du Stade Gymnase Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 45 12 59 clubvttancearzon@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For its 12th edition, the Tr?Ance Arzon will welcome mountain bikers, walkers and cyclists on 8 routes on Sunday June 14, 2026, starting from Craponne-sur-Arzon.
On-site registration from 7.30 am.
L’événement La Tr’Ance-Arzon 12ème édition Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay