La Tr’Ance-Arzon 12ème édition route du Stade Craponne-sur-Arzon

La Tr’Ance-Arzon 12ème édition

route du Stade Gymnase Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Pour sa 12e édition, la Tr’Ance Arzon accueillera vététistes, marcheurs et cyclos sur 8 parcours, le dimanche 14 juin 2026 au départ de Craponne-sur-Arzon.

Inscriptions sur place à partir de 7h30.

route du Stade Gymnase Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 45 12 59 clubvttancearzon@gmail.com

English :

For its 12th edition, the Tr?Ance Arzon will welcome mountain bikers, walkers and cyclists on 8 routes on Sunday June 14, 2026, starting from Craponne-sur-Arzon.

On-site registration from 7.30 am.

