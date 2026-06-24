Craponne-sur-Arzon

Concert anniversaire de la chorale Envol’Art

Eglise Saint Caprais Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 17:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

L’ensemble vocal de l’Arzon fête son 40ème anniversaire et vous invite à partager la joie du chant choral.

L’occasion de revisiter un riche répertoire édifié au cours de ces 40 ans, sous la direction de Sylvain Lanthéaume, accompagné par Pierre Astor.

.

Eglise Saint Caprais Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 45 39 envolart43@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Arzon Vocal Ensemble is celebrating its 40th anniversary and invites you to share in the joy of choral singing.

This is an opportunity to revisit a rich repertoire built up over the past 40 years, under the direction of Sylvain Lanthéaume, accompanied by Pierre Astor.

L’événement Concert anniversaire de la chorale Envol’Art Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay