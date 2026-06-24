Concert anniversaire de la chorale Envol’Art Craponne-sur-Arzon
Concert anniversaire de la chorale Envol’Art Craponne-sur-Arzon dimanche 5 juillet 2026.
Craponne-sur-Arzon
Concert anniversaire de la chorale Envol’Art
Eglise Saint Caprais Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 17:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
L’ensemble vocal de l’Arzon fête son 40ème anniversaire et vous invite à partager la joie du chant choral.
L’occasion de revisiter un riche répertoire édifié au cours de ces 40 ans, sous la direction de Sylvain Lanthéaume, accompagné par Pierre Astor.
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Eglise Saint Caprais Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 45 39 envolart43@gmail.com
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English :
The Arzon Vocal Ensemble is celebrating its 40th anniversary and invites you to share in the joy of choral singing.
This is an opportunity to revisit a rich repertoire built up over the past 40 years, under the direction of Sylvain Lanthéaume, accompanied by Pierre Astor.
L’événement Concert anniversaire de la chorale Envol’Art Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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