Tournoi estival de tennis Stade Municipal Craponne-sur-Arzon

Craponne-sur-Arzon

Tournoi estival de tennis

Stade Municipal Rue du Stade Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-11

Le tennis club de Craponne organise son traditionnel tournoi estival de tennis simple Messieurs, simple Dames 4ème et 3ème séries (de NC à 15/1).

A vos raquettes !

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Stade Municipal Rue du Stade Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 45 66 95 81 tccraponne@hotmail.fr

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English :

The Craponne tennis club is organizing its traditional summer tennis tournament: men’s singles, women’s singles 4th and 3rd series (from NC to 15/1).

Get your rackets ready!

L’événement Tournoi estival de tennis Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay