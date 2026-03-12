Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Tournoi estival de tennis Stade Municipal Craponne-sur-Arzon

Tournoi estival de tennis Stade Municipal Craponne-sur-Arzon samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Stade Municipal

Adresse : Rue du Stade

Ville : 43500 Craponne-sur-Arzon

Département : Haute-Loire

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Tarif : 16 16 16

Craponne-sur-Arzon

Tournoi estival de tennis

Stade Municipal Rue du Stade Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-11

Le tennis club de Craponne organise son traditionnel tournoi estival de tennis simple Messieurs, simple Dames 4ème et 3ème séries (de NC à 15/1).
A vos raquettes !
  .

Stade Municipal Rue du Stade Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 45 66 95 81  tccraponne@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Craponne tennis club is organizing its traditional summer tennis tournament: men’s singles, women’s singles 4th and 3rd series (from NC to 15/1).
Get your rackets ready!

L’événement Tournoi estival de tennis Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

À voir aussi à Craponne-sur-Arzon (Haute-Loire)