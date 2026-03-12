Tournoi estival de tennis Stade Municipal Craponne-sur-Arzon
Tournoi estival de tennis Stade Municipal Craponne-sur-Arzon samedi 11 juillet 2026.
Craponne-sur-Arzon
Tournoi estival de tennis
Stade Municipal Rue du Stade Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-11
Le tennis club de Craponne organise son traditionnel tournoi estival de tennis simple Messieurs, simple Dames 4ème et 3ème séries (de NC à 15/1).
A vos raquettes !
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Stade Municipal Rue du Stade Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 45 66 95 81 tccraponne@hotmail.fr
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English :
The Craponne tennis club is organizing its traditional summer tennis tournament: men’s singles, women’s singles 4th and 3rd series (from NC to 15/1).
Get your rackets ready!
L’événement Tournoi estival de tennis Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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