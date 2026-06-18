Piano musette avec Victor Martin-Dussaud Parvis de la médiathèque Craponne-sur-Arzon vendredi 10 juillet 2026.

Craponne-sur-Arzon

Piano musette avec Victor Martin-Dussaud

Parvis de la médiathèque 3 Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Seul en scène avec son piano et sa guitare, Victor Martin-Dussaud explore le répertoire musette pour en proposer des reprises originales, instrumentales et chantées.

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Parvis de la médiathèque 3 Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes carla.gallon@craponnesurarzon.fr

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English :

Alone on stage with his piano and guitar, Victor Martin-Dussaud explores the musette repertoire, offering original instrumental and vocal renditions of these songs.

L’événement Piano musette avec Victor Martin-Dussaud Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay