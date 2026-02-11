Festival Country de Craponne Craponne-sur-Arzon

Festival Country de Craponne

Parc des étoiles Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-26

2026-07-25

Le Festival de musique 100% Country de Craponne sur Arzon a lieu chaque année le dernier Week end de juillet.

En plus des concerts payants sur le site du parc des étoiles se déroule le Festival Off avec ses animations gratuites dans le centre-ville.

Parc des étoiles Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes festivaldecraponnesurarzon@gmail.com

English :

The 100% Country Music Festival in Craponne sur Arzon takes place every year on the last weekend in July.

In addition to paying concerts at the Parc des Etoiles , the Festival Off offers free entertainment in the town center.

