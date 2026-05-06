Concours de Pétanque de l’été en semi-nocturne Craponne-sur-Arzon
Concours de Pétanque de l’été en semi-nocturne Craponne-sur-Arzon vendredi 31 juillet 2026.
Craponne-sur-Arzon
Concours de Pétanque de l’été en semi-nocturne
Stade de la Prairie Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
par joueur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 17:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Concours en doublettes formées. Ouvert à tous inscriptions à 17h, début des parties 18h au stade de la prairie. 4 € par joueur, toutes les doublettes sont primées.
Petite restauration sur place.
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Stade de la Prairie Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 84 26 97
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English :
Formed doubles competition. Open to all: registration at 5pm, games start at 6pm at the stade de la prairie. 4? per player, all doublettes win prizes.
Light refreshments on site.
L’événement Concours de Pétanque de l’été en semi-nocturne Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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