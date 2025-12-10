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AGENDA · Craponne-sur-Arzon

Allons chercher les veillées à Ollias Craponne-sur-Arzon

mercredi 5 août 2026 · Craponne-sur-Arzon

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
A l'angle de la rue d'Ollias
Ville
43500 Craponne-sur-Arzon
Département
Haute-Loire
Tarif

Craponne-sur-Arzon

Allons chercher les veillées à Ollias

A l’angle de la rue d’Ollias Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 21:00:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

La société d’histoire vous invite à cette ancienne tradition craponnaise.
RDV 21h à l’angle de la rue d’Ollias.
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A l’angle de la rue d’Ollias Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 60 05  archeologiehistoire.craponne@gmail.com

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English :

The Historical Society invites you to this long-standing Craponne tradition.
Meet at 9 p.m. at the corner of Rue d’Ollias.

L’événement Allons chercher les veillées à Ollias Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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