Allons chercher les veillées à Ollias Craponne-sur-Arzon
mercredi 5 août 2026 · Craponne-sur-Arzon
Informations pratiques
Craponne-sur-Arzon
Allons chercher les veillées à Ollias
A l’angle de la rue d’Ollias Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 21:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
La société d’histoire vous invite à cette ancienne tradition craponnaise.
RDV 21h à l’angle de la rue d’Ollias.
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A l’angle de la rue d’Ollias Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 60 05 archeologiehistoire.craponne@gmail.com
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English :
The Historical Society invites you to this long-standing Craponne tradition.
Meet at 9 p.m. at the corner of Rue d’Ollias.
L’événement Allons chercher les veillées à Ollias Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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