Conférence à la maison du patrimoine Rue des Voûtes Craponne-sur-Arzon

Informations pratiques

Craponne-sur-Arzon

Conférence à la maison du patrimoine

Rue des Voûtes Maison du Patrimoine Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

La Société d’Histoire vous propose une conférence à la maison du patrimoine, avec une présentation de l’ouvrage de Serge Tavernier sur le patrimoine religieux du canton, en souscription.

Sur inscription.

.

Rue des Voûtes Maison du Patrimoine Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 60 05 archeologiehistoire.craponne@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Historical Society invites you to a lecture at the Maison du Patrimoine, featuring a presentation of Serge Tavernier’s book on the canton’s religious heritage, available by subscription.

Registration required.

L’événement Conférence à la maison du patrimoine Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay