Conférence à la maison du patrimoine Rue des Voûtes Craponne-sur-Arzon
samedi 8 août 2026 · Rue des Voûtes · Craponne-sur-Arzon
Informations pratiques
Craponne-sur-Arzon
Conférence à la maison du patrimoine
Rue des Voûtes Maison du Patrimoine Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
La Société d’Histoire vous propose une conférence à la maison du patrimoine, avec une présentation de l’ouvrage de Serge Tavernier sur le patrimoine religieux du canton, en souscription.
Sur inscription.
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Rue des Voûtes Maison du Patrimoine Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 60 05 archeologiehistoire.craponne@gmail.com
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English :
The Historical Society invites you to a lecture at the Maison du Patrimoine, featuring a presentation of Serge Tavernier’s book on the canton’s religious heritage, available by subscription.
Registration required.
L’événement Conférence à la maison du patrimoine Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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