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Lecture bruitée et musicale Parvis de la médiathèque Craponne-sur-Arzon

Lecture bruitée et musicale Parvis de la médiathèque Craponne-sur-Arzon mercredi 5 août 2026.

Lieu : Parvis de la médiathèque

Adresse : 3 Place aux fruits

Ville : 43500 Craponne-sur-Arzon

Département : Haute-Loire

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Craponne-sur-Arzon

Lecture bruitée et musicale

Parvis de la médiathèque 3 Place aux fruits Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Venez écouter et participer aux histoires racontées par Fabienne Moreux de la médiathèque, accompagnée en sons et en musique.
Cette lecture bruitée et musicale sur le thème de la nature est à destination des tout-petits de 1 à 6 ans.
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Parvis de la médiathèque 3 Place aux fruits Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   carla.gallon@craponnesurarzon.fr

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English :

Come listen to and join in on the stories told by Fabienne Moreux from the media center, accompanied by sounds and music.
This sound-and-music-filled reading on the theme of nature is intended for very young children ages 1 to 6.

L’événement Lecture bruitée et musicale Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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