Lecture bruitée et musicale Parvis de la médiathèque Craponne-sur-Arzon mercredi 5 août 2026.

Craponne-sur-Arzon

Lecture bruitée et musicale

Parvis de la médiathèque 3 Place aux fruits Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Venez écouter et participer aux histoires racontées par Fabienne Moreux de la médiathèque, accompagnée en sons et en musique.

Cette lecture bruitée et musicale sur le thème de la nature est à destination des tout-petits de 1 à 6 ans.

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Parvis de la médiathèque 3 Place aux fruits Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes carla.gallon@craponnesurarzon.fr

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English :

Come listen to and join in on the stories told by Fabienne Moreux from the media center, accompanied by sounds and music.

This sound-and-music-filled reading on the theme of nature is intended for very young children ages 1 to 6.

L’événement Lecture bruitée et musicale Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay