Informations pratiques

Craponne-sur-Arzon

Grande fête du 15 août

Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-14

Venez participer à la grande fête votive de Craponne-sur-Arzon.

De nombreuses attractions foraines sont présentes pendant les 2 jours.

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Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Come and take part in Craponne-sur-Arzon’s great votive festival.

Numerous fairground attractions will be present over the 2 days.

L’événement Grande fête du 15 août Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay