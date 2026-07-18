Grande fête du 15 août Craponne-sur-Arzon
vendredi 14 août 2026 · Craponne-sur-Arzon
Informations pratiques
Craponne-sur-Arzon
Grande fête du 15 août
Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-14
Venez participer à la grande fête votive de Craponne-sur-Arzon.
De nombreuses attractions foraines sont présentes pendant les 2 jours.
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Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Come and take part in Craponne-sur-Arzon’s great votive festival.
Numerous fairground attractions will be present over the 2 days.
L’événement Grande fête du 15 août Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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