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Grande fête du 15 août Craponne-sur-Arzon

vendredi 14 août 2026 · Craponne-sur-Arzon

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Ville
43500 Craponne-sur-Arzon
Département
Haute-Loire
Tarif

Craponne-sur-Arzon

Grande fête du 15 août

Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-14

Venez participer à la grande fête votive de Craponne-sur-Arzon.
De nombreuses attractions foraines sont présentes pendant les 2 jours.
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Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and take part in Craponne-sur-Arzon’s great votive festival.
Numerous fairground attractions will be present over the 2 days.

L’événement Grande fête du 15 août Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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