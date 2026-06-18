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Concert blues avec Tightrope Parvis de la médiathèque Craponne-sur-Arzon

Concert blues avec Tightrope Parvis de la médiathèque Craponne-sur-Arzon vendredi 7 août 2026.

Lieu : Parvis de la médiathèque

Adresse : 3 Place aux Fruits

Ville : 43500 Craponne-sur-Arzon

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Craponne-sur-Arzon

Concert blues avec Tightrope

Parvis de la médiathèque 3 Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:30:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

En 1990 disparaît Stevie Ray Vaughan.
Considéré comme le meilleur guitariste de blues après Hendrix, il laisse derrière lui un richissime héritage musical.
Le trio Tightrope reprend ses morceaux pour le refaire vivre le temps d’un concert.
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Parvis de la médiathèque 3 Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   carla.gallon@craponnesurarzon.fr

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English :

In 1990, Stevie Ray Vaughan passed away.
Considered the greatest blues guitarist since Hendrix, he left behind a rich musical legacy.
The Tightrope trio is performing his songs to bring him back to life for the duration of a concert.

L’événement Concert blues avec Tightrope Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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