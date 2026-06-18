Concert blues avec Tightrope Parvis de la médiathèque Craponne-sur-Arzon vendredi 7 août 2026.

Craponne-sur-Arzon

Concert blues avec Tightrope

Parvis de la médiathèque 3 Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

En 1990 disparaît Stevie Ray Vaughan.

Considéré comme le meilleur guitariste de blues après Hendrix, il laisse derrière lui un richissime héritage musical.

Le trio Tightrope reprend ses morceaux pour le refaire vivre le temps d’un concert.

.

Parvis de la médiathèque 3 Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes carla.gallon@craponnesurarzon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In 1990, Stevie Ray Vaughan passed away.

Considered the greatest blues guitarist since Hendrix, he left behind a rich musical legacy.

The Tightrope trio is performing his songs to bring him back to life for the duration of a concert.

L’événement Concert blues avec Tightrope Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay