Café IA Salle de la gare Craponne-sur-Arzon

Craponne-sur-Arzon

Café IA

Salle de la gare Place de la gare Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 10:00:00

fin : 2026-05-20 12:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Dans le cadre de la Semaine de l’IA pour Tous, Cédric Chazelet, Conseiller numérique de la communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay vous propose un café IA autour de l’information et de la désinformation liés à l’utilisation de l’IA.

.

Salle de la gare Place de la gare Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 59 89 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of AI Week for All, Cédric Chazelet, Digital Advisor for the Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay, invites you to an AI café to discuss information and misinformation linked to the use of AI.

L’événement Café IA Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay