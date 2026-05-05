Découverte de la pêche aux écrevisses Craponne-sur-Arzon
Découverte de la pêche aux écrevisses Craponne-sur-Arzon mercredi 15 juillet 2026.
Craponne-sur-Arzon
Découverte de la pêche aux écrevisses
Pontempeyrat Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 09:00:00
fin : 2026-07-15 11:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Découvrez la pêche aux écrevisses, accessible dès le plus jeune âge, avec un moniteur guide de pêche diplômé grâce à cette animation proposée par la Fédération de Pêche de la Loire.
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Pontempeyrat Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 70 37 07 flppma@federationpeche42.fr
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English :
Discover crayfish fishing, accessible from an early age, with a qualified fishing guide, thanks to this activity offered by the Loire Fishing Federation.
L’événement Découverte de la pêche aux écrevisses Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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