Craponne-sur-Arzon

Découverte de la pêche aux écrevisses

Pontempeyrat Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 09:00:00

fin : 2026-07-15 11:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Découvrez la pêche aux écrevisses, accessible dès le plus jeune âge, avec un moniteur guide de pêche diplômé grâce à cette animation proposée par la Fédération de Pêche de la Loire.

.

Pontempeyrat Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 70 37 07 flppma@federationpeche42.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover crayfish fishing, accessible from an early age, with a qualified fishing guide, thanks to this activity offered by the Loire Fishing Federation.

L’événement Découverte de la pêche aux écrevisses Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay