Mélodies sur Arzon concerts en plein air parvis de la médiathèque Craponne-sur-Arzon
Mélodies sur Arzon concerts en plein air parvis de la médiathèque Craponne-sur-Arzon mardi 14 juillet 2026.
Craponne-sur-Arzon
Mélodies sur Arzon concerts en plein air
parvis de la médiathèque Place aux fruits Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-14
Venez profiter gratuitement des mini-concerts de plein air des Mélodies sur Arzon restitution des masters classes réalisés par les stagiaires dans le cadre du festival de musique classique (violon, violoncelle, piano…).
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parvis de la médiathèque Place aux fruits Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 23 14
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English :
Come and enjoy the Mélodies sur Arzon open-air mini-concerts, free of charge, featuring master classes given by trainees as part of the classical music festival (violin, cello, piano…).
L’événement Mélodies sur Arzon concerts en plein air Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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