Mélodies sur Arzon concerts en plein air parvis de la médiathèque Craponne-sur-Arzon mardi 14 juillet 2026.

Craponne-sur-Arzon

Mélodies sur Arzon concerts en plein air

parvis de la médiathèque Place aux fruits Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-14

Venez profiter gratuitement des mini-concerts de plein air des Mélodies sur Arzon restitution des masters classes réalisés par les stagiaires dans le cadre du festival de musique classique (violon, violoncelle, piano…).

.

parvis de la médiathèque Place aux fruits Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 23 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy the Mélodies sur Arzon open-air mini-concerts, free of charge, featuring master classes given by trainees as part of the classical music festival (violin, cello, piano…).

L’événement Mélodies sur Arzon concerts en plein air Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay