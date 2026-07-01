Soirée américaine Route du stade Craponne-sur-Arzon
samedi 18 juillet 2026 · Route du stade · Craponne-sur-Arzon
Informations pratiques
Craponne-sur-Arzon
Soirée américaine
Route du stade Club House Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
En marge du tournoi estival, venez participer à la soirée américaine du Tennis Club de Craponne, et déguster burger et frites (uniquement sur réservation).
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Route du stade Club House Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 07 01 33
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English :
Alongside the summer tournament, come join us for the American Night at the Craponne Tennis Club and enjoy burgers and fries (by reservation only).
L’événement Soirée américaine Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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