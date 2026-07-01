Soirée américaine Route du stade Craponne-sur-Arzon

Informations pratiques

Craponne-sur-Arzon

Soirée américaine

Route du stade Club House Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

En marge du tournoi estival, venez participer à la soirée américaine du Tennis Club de Craponne, et déguster burger et frites (uniquement sur réservation).

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Route du stade Club House Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 07 01 33

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English :

Alongside the summer tournament, come join us for the American Night at the Craponne Tennis Club and enjoy burgers and fries (by reservation only).

L’événement Soirée américaine Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay