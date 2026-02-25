Feux d’artifices et bal des pompiers Route d’Arlanc Craponne-sur-Arzon
Feux d’artifices et bal des pompiers Route d’Arlanc Craponne-sur-Arzon lundi 13 juillet 2026.
Craponne-sur-Arzon
Feux d’artifices et bal des pompiers
Route d’Arlanc Caserne Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Venez danser au traditionnel bal des pompiers du 13 juillet !
Vers 22h, les feux d’artifices de la fête nationale seront tirés.
Restauration rapide et buvette sur place.
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Route d’Arlanc Caserne Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 79 12 13
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English :
Come and dance to the traditional firemen’s ball on July 13!
At around 10pm, fireworks will be set off to celebrate Bastille Day.
Fast food and refreshments on site.
L’événement Feux d’artifices et bal des pompiers Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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