Mélodies sur Arzon récital de piano d’Abdel Rahman El Bacha Chapelle des Pénitents Craponne-sur-Arzon

Informations pratiques

Craponne-sur-Arzon

Mélodies sur Arzon récital de piano d’Abdel Rahman El Bacha

Chapelle des Pénitents Avenue de la Prairie Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Point d’orgue de cette édition, venez écouter le très talentueux Abdel Rahman El Bacha. Une soirée rare et privilégiée, où les chefs-d’œuvre de Mozart, Beethoven, Schubert et Chopin prendront vie sous les doigts d’un interprète d’exception.

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Chapelle des Pénitents Avenue de la Prairie Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 23 14

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English :

The highlight of this edition: come hear the very talented Abdel Rahman El Bacha. A rare and special evening, where masterpieces by Mozart, Beethoven, Schubert, and Chopin will come to life under the fingers of an exceptional performer.

L’événement Mélodies sur Arzon récital de piano d’Abdel Rahman El Bacha Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay