Mélodies sur Arzon concert-théâtre avec le jeune ensemble de Lausanne Chapelle des Pénitents Craponne-sur-Arzon
jeudi 16 juillet 2026 · Chapelle des Pénitents · Craponne-sur-Arzon
Informations pratiques
Craponne-sur-Arzon
Mélodies sur Arzon concert-théâtre avec le jeune ensemble de Lausanne
Chapelle des Pénitents Avenue de la Prairie Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:30:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Le jeudi 16 juillet, les Mélodies sur Arzon vous invitent à vivre une soirée aussi originale que réjouissante, où le théâtre et la musique s’entremêlent pour raconter une histoire pleine d’humour, d’émotion et de poésie.
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Chapelle des Pénitents Avenue de la Prairie Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 23 14
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English :
On Thursday, July 16, “Les Mélodies sur Arzon” invites you to enjoy an evening that is as original as it is delightful, where theater and music intertwineto tell a story full of humor, emotion, and poetry.
L’événement Mélodies sur Arzon concert-théâtre avec le jeune ensemble de Lausanne Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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