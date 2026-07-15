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AGENDA · Craponne-sur-Arzon

Mélodies sur Arzon concert-théâtre avec le jeune ensemble de Lausanne Chapelle des Pénitents Craponne-sur-Arzon

jeudi 16 juillet 2026 · Chapelle des Pénitents · Craponne-sur-Arzon

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Chapelle des Pénitents
Adresse
Avenue de la Prairie
Ville
43500 Craponne-sur-Arzon
Département
Haute-Loire
Tarif
15 15 15

Craponne-sur-Arzon

Mélodies sur Arzon concert-théâtre avec le jeune ensemble de Lausanne

Chapelle des Pénitents Avenue de la Prairie Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:30:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Le jeudi 16 juillet, les Mélodies sur Arzon vous invitent à vivre une soirée aussi originale que réjouissante, où le théâtre et la musique s’entremêlent pour raconter une histoire pleine d’humour, d’émotion et de poésie.
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Chapelle des Pénitents Avenue de la Prairie Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 23 14 

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English :

On Thursday, July 16, “Les Mélodies sur Arzon” invites you to enjoy an evening that is as original as it is delightful, where theater and music intertwineto tell a story full of humor, emotion, and poetry.

L’événement Mélodies sur Arzon concert-théâtre avec le jeune ensemble de Lausanne Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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