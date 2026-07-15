Mélodies sur Arzon concert cinéma Chapelle des Pénitents Craponne-sur-Arzon

Informations pratiques

Craponne-sur-Arzon

Mélodies sur Arzon concert cinéma

Chapelle des Pénitents Avenue de la Prairie Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Le samedi, les Mélodies sur Arzon innovent avec une soirée musique et cinéma sur le thème des années folles, avec l’improvisateur au piano Lucas Buclin et le Trio Flaubert.

Venez vivre une immersion musicale et visuelle unique !

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Chapelle des Pénitents Avenue de la Prairie Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 23 14

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English :

This Saturday, Les Mélodies in Arzon is breaking new ground with a “music and film” evening themed around the Roaring Twenties, featuring piano improviser Lucas Buclin and the Flaubert Trio.

Come experience a unique musical and visual journey!

L’événement Mélodies sur Arzon concert cinéma Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay