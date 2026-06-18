Spectacle de clown jeune public Louis Boulon Parvis de la médiathèque Craponne-sur-Arzon
Spectacle de clown jeune public Louis Boulon Parvis de la médiathèque Craponne-sur-Arzon vendredi 14 août 2026.
Craponne-sur-Arzon
Spectacle de clown jeune public Louis Boulon
Parvis de la médiathèque 3 Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 16:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Avec son personnage aussi attachant que maladroit, Boulon vous embarque dans un spectacle catastrophiquement drôle !
Entre cirque burlesque et prouesses techniques, les objets s’animent, les numéros s’enchaînent, et rien ne se passe vraiment comme prévu.
.
Parvis de la médiathèque 3 Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes carla.gallon@craponnesurarzon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
With his character—as endearing as he is clumsy—Boulon takes you on a journey through a catastrophically funny show!
Somewhere between burlesque circus and technical feats, objects come to life, acts follow one after another, and nothing really goes as planned.
L’événement Spectacle de clown jeune public Louis Boulon Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
À voir aussi à Craponne-sur-Arzon (Haute-Loire)
- Les quatre saisons Une année en musique et en peinture Craponne-sur-Arzon 27 juin 2026
- Exposition photos Dentelles et Mécaniques Maison d’Assemblée Craponne-sur-Arzon 1 juillet 2026
- Concours de pétanque de l’été Craponne-sur-Arzon 1 juillet 2026
- Scène ouverte #5 Parvis de la Médiathèque Craponne-sur-Arzon 3 juillet 2026
- Concert avec Tripotes Swing Parvis de la médiathèque Craponne-sur-Arzon 3 juillet 2026