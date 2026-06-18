Spectacle de clown jeune public Louis Boulon Parvis de la médiathèque Craponne-sur-Arzon vendredi 14 août 2026.

Craponne-sur-Arzon

Spectacle de clown jeune public Louis Boulon

Parvis de la médiathèque 3 Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 16:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Avec son personnage aussi attachant que maladroit, Boulon vous embarque dans un spectacle catastrophiquement drôle !

Entre cirque burlesque et prouesses techniques, les objets s’animent, les numéros s’enchaînent, et rien ne se passe vraiment comme prévu.

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Parvis de la médiathèque 3 Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes carla.gallon@craponnesurarzon.fr

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English :

With his character—as endearing as he is clumsy—Boulon takes you on a journey through a catastrophically funny show!

Somewhere between burlesque circus and technical feats, objects come to life, acts follow one after another, and nothing really goes as planned.

L’événement Spectacle de clown jeune public Louis Boulon Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay