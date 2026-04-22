Stage d’espionnage Médiathèque l’échappée belle Sainte-Sigolène

Sainte-Sigolène

Stage d’espionnage

Médiathèque l’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 14:30:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Stage d’espionnage pour les 8 ans et plus. Inscription conseillée.

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Médiathèque l’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 86

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English :

Espionage workshop for ages 8 and up. Registration recommended.

L’événement Stage d’espionnage Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron