Sainte-Sigolène

Concours de pétanque

Boulodrome Sainte-Sigolène Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 13:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Les classards 2027 de Sainte-Sigolène organisent un concours de pétanque avec différents lots à gagnés !

Buvette et snack sur place

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Boulodrome Sainte-Sigolène Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 17

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English :

Les classards 2027 de Sainte-Sigolène are organizing a pétanque competition with various prizes to be won!

Refreshments and snacks on site

L’événement Concours de pétanque Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron