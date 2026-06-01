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Concours de pétanque Sainte-Sigolène

Concours de pétanque Sainte-Sigolène samedi 13 juin 2026.

Adresse : Boulodrome Sainte-Sigolène

Ville : 43600 Sainte-Sigolène

Département : Haute-Loire

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif :

Sainte-Sigolène

Concours de pétanque

Boulodrome Sainte-Sigolène Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 13:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Les classards 2027 de Sainte-Sigolène organisent un concours de pétanque avec différents lots à gagnés !
Buvette et snack sur place
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Boulodrome Sainte-Sigolène Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 17 

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English :

Les classards 2027 de Sainte-Sigolène are organizing a pétanque competition with various prizes to be won!
Refreshments and snacks on site

L’événement Concours de pétanque Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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