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Saison culturelle Watchdog Médiathèque L’échappée belle Sainte-Sigolène

Saison culturelle Watchdog Médiathèque L’échappée belle Sainte-Sigolène samedi 6 juin 2026.

Lieu : Médiathèque L'échappée belle

Adresse : 6 rue de la découverte

Ville : 43600 Sainte-Sigolène

Département : Haute-Loire

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Sainte-Sigolène

Saison culturelle Watchdog

Médiathèque L’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

La Médiathèque l’Échappée Belle vous propose un moment magique au tracé musical, par la rencontre inédite du groupe lyonnais Watchdog pour un concert dessiné à la croisée de la musique et de l’illustration.
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Médiathèque L’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 17 

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English :

The Médiathèque l?Échappée Belle invites you to enjoy a magical musical moment, with a unique encounter with the Lyonnais group Watchdog for a drawing concert at the crossroads of music and illustration.

L’événement Saison culturelle Watchdog Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2025-09-27 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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