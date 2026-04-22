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Salon bien-être Espace Jean Chalavon Sainte-Sigolène

Salon bien-être Espace Jean Chalavon Sainte-Sigolène samedi 13 juin 2026.

Lieu : Espace Jean Chalavon

Adresse : Avenue de Marineo

Ville : 43600 Sainte-Sigolène

Département : Haute-Loire

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Sainte-Sigolène

Salon bien-être

Espace Jean Chalavon Avenue de Marineo Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14

Un espace de douceur où chaque rencontre est une réponse. 30 professionnels à votre service.
Tombola, conférences, food truck.
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Espace Jean Chalavon Avenue de Marineo Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 50 31 27 26 

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English :

A gentle space where every encounter is a response. 30 professionals at your service.
Tombola, conferences, food truck.

L’événement Salon bien-être Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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