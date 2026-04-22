Salon bien-être Espace Jean Chalavon Sainte-Sigolène

Sainte-Sigolène

Salon bien-être

Espace Jean Chalavon Avenue de Marineo Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Un espace de douceur où chaque rencontre est une réponse. 30 professionnels à votre service.

Tombola, conférences, food truck.

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Espace Jean Chalavon Avenue de Marineo Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 50 31 27 26

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English :

A gentle space where every encounter is a response. 30 professionals at your service.

Tombola, conferences, food truck.

L’événement Salon bien-être Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron