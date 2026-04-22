Salon bien-être Espace Jean Chalavon Sainte-Sigolène
Salon bien-être Espace Jean Chalavon Sainte-Sigolène samedi 13 juin 2026.
Sainte-Sigolène
Salon bien-être
Espace Jean Chalavon Avenue de Marineo Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14
Un espace de douceur où chaque rencontre est une réponse. 30 professionnels à votre service.
Tombola, conférences, food truck.
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Espace Jean Chalavon Avenue de Marineo Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 50 31 27 26
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English :
A gentle space where every encounter is a response. 30 professionals at your service.
Tombola, conferences, food truck.
L’événement Salon bien-être Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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