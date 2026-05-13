Foire Place Jean Salque Sainte-Sigolène

Sainte-Sigolène

Foire

Place Jean Salque Dans le centre-ville Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 08:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Venez découvrir les stands et profiter de l’ambiance conviviale lors de la Foire annuelle qui aura lieu le samedi 13 juin.

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Place Jean Salque Dans le centre-ville Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 63 12

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English :

Come and discover the stalls and enjoy the friendly atmosphere at the annual Fair on Saturday June 13.

L’événement Foire Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron