Foire Place Jean Salque Sainte-Sigolène
Foire Place Jean Salque Sainte-Sigolène samedi 13 juin 2026.
Sainte-Sigolène
Foire
Place Jean Salque Dans le centre-ville Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 08:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Venez découvrir les stands et profiter de l’ambiance conviviale lors de la Foire annuelle qui aura lieu le samedi 13 juin.
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Place Jean Salque Dans le centre-ville Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 63 12
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English :
Come and discover the stalls and enjoy the friendly atmosphere at the annual Fair on Saturday June 13.
L’événement Foire Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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