Saison Culturelle Constance Cinema Cin’Etoile Sainte-Sigolène

Sainte-Sigolène

Saison Culturelle Constance

Cinema Cin’Etoile 13 avenue La Fayette Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Dans ce spectacle drôle et bouleversant, Constance incarne avec finesse des personnages d’une humanité folle !

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Cinema Cin’Etoile 13 avenue La Fayette Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 17

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English :

In this funny and moving show, Constance skilfully plays characters with a wild humanity!

L’événement Saison Culturelle Constance Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron