Saison Culturelle Constance Cinema Cin’Etoile Sainte-Sigolène
Saison Culturelle Constance Cinema Cin’Etoile Sainte-Sigolène vendredi 29 mai 2026.
Sainte-Sigolène
Saison Culturelle Constance
Cinema Cin’Etoile 13 avenue La Fayette Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Dans ce spectacle drôle et bouleversant, Constance incarne avec finesse des personnages d’une humanité folle !
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Cinema Cin’Etoile 13 avenue La Fayette Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 17
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English :
In this funny and moving show, Constance skilfully plays characters with a wild humanity!
L’événement Saison Culturelle Constance Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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