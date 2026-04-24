Lectures jeunesse Médiathèque L’échappée belle Sainte-Sigolène
Lectures jeunesse Médiathèque L’échappée belle Sainte-Sigolène mercredi 20 mai 2026.
Sainte-Sigolène
Lectures jeunesse
Médiathèque L’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 16:45:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Lectures jeunesse des albums de Juliette Lagrange, ouvert à toutes et tous, entrée libre, dès 5 ans.
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Médiathèque L’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 86
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English :
Children’s readings of Juliette Lagrange’s albums, open to all, free admission, ages 5 and up.
L’événement Lectures jeunesse Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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