Lectures jeunesse Médiathèque L’échappée belle Sainte-Sigolène

Sainte-Sigolène

Lectures jeunesse

Médiathèque L’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 16:45:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Lectures jeunesse des albums de Juliette Lagrange, ouvert à toutes et tous, entrée libre, dès 5 ans.

.

Médiathèque L’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Children’s readings of Juliette Lagrange’s albums, open to all, free admission, ages 5 and up.

L’événement Lectures jeunesse Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron