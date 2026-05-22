Soirée Groupe Windtalkers La Tambouille d’idées Sainte-Sigolène
Soirée Groupe Windtalkers La Tambouille d’idées Sainte-Sigolène samedi 30 mai 2026.
Sainte-Sigolène
Soirée Groupe Windtalkers
La Tambouille d’idées 34 chemin de Cornassac Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 16:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
A la Tambouille, c’est après-midi à la carte !
Venez pour 1 ou 2 activités proposées, vous pouvez aussi venir donner un coup de main pour le repas associatif, ou juste venir discuter au jouer.
Gratuit
Ouvert à tous, adultes et enfants
.
La Tambouille d’idées 34 chemin de Cornassac Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 17
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English :
At La Tambouille, afternoons are à la carte!
Come for 1 or 2 of the activities on offer, or lend a hand with the association’s meal, or just chat and play.
Free
Open to all, adults and children
L’événement Soirée Groupe Windtalkers Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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