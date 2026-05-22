Soirée Groupe Windtalkers La Tambouille d’idées Sainte-Sigolène

Sainte-Sigolène

Soirée Groupe Windtalkers

La Tambouille d’idées 34 chemin de Cornassac Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

A la Tambouille, c’est après-midi à la carte !

Venez pour 1 ou 2 activités proposées, vous pouvez aussi venir donner un coup de main pour le repas associatif, ou juste venir discuter au jouer.

Gratuit

Ouvert à tous, adultes et enfants

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La Tambouille d’idées 34 chemin de Cornassac Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 17

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English :

At La Tambouille, afternoons are à la carte!

Come for 1 or 2 of the activities on offer, or lend a hand with the association’s meal, or just chat and play.

Free

Open to all, adults and children

L’événement Soirée Groupe Windtalkers Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron