Festival Chap’erlipopette Route du Pinet Sainte-Sigolène

Festival Chap'erlipopette
Route du Pinet Complexe sportif Sainte-Sigolène Haute-Loire
Début : 2026-06-01
fin : 2026-06-06
2026-06-01
Le festival Chap'erlipopette, une semaine circassienne haute en couleur !
Ce festival met en valeur des créations actuelles où le sensationnel et l'exploit sont au service d'un véritable propos artistique.
Route du Pinet Complexe sportif Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Festival Chap?erlipopette, a colorful circus week!
This festival showcases current creations where sensationalism and feats are at the service of a genuine artistic purpose.
