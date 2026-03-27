Saison Culturelle Cie Puéril Péril Gymnase G3 Marc Miller Sainte-Sigolène

Saison Culturelle Cie Puéril Péril

Gymnase G3 Marc Miller Complexe sportif Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Un spectacle léger et intimiste, rempli de joie, de convivialité et d’humour, à voir en famille.

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Gymnase G3 Marc Miller Complexe sportif Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 17

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English :

A light, intimate show full of joy, conviviality and humor, for the whole family to enjoy.

L’événement Saison Culturelle Cie Puéril Péril Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron