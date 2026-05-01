Soirée jeux Ludothèque Ricochet Sainte-Sigolène
Soirée jeux Ludothèque Ricochet Sainte-Sigolène vendredi 29 mai 2026.
Sainte-Sigolène
Soirée jeux
Ludothèque Ricochet 14 avenue Marinéo Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:30:00
fin : 2026-05-29 22:30:00
Date(s) :
2026-05-29
La ludothèque Ricochet organise une soirée jeux gratuite pour ados et adultes (+7 ans).
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Ludothèque Ricochet 14 avenue Marinéo Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 05 80 20
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English :
The Ricochet toy library is organizing a free games evening for teenagers and adults (+7 years).
L’événement Soirée jeux Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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