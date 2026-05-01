Soirée jeux Ludothèque Ricochet Sainte-Sigolène

Sainte-Sigolène

Soirée jeux

Ludothèque Ricochet 14 avenue Marinéo Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:30:00

fin : 2026-05-29 22:30:00

Date(s) :

2026-05-29

La ludothèque Ricochet organise une soirée jeux gratuite pour ados et adultes (+7 ans).

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Ludothèque Ricochet 14 avenue Marinéo Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 05 80 20

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English :

The Ricochet toy library is organizing a free games evening for teenagers and adults (+7 years).

L’événement Soirée jeux Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron