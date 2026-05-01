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Soirée jeux Ludothèque Ricochet Sainte-Sigolène

Soirée jeux Ludothèque Ricochet Sainte-Sigolène vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Ludothèque Ricochet

Adresse : 14 avenue Marinéo

Ville : 43600 Sainte-Sigolène

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Sainte-Sigolène

Soirée jeux

Ludothèque Ricochet 14 avenue Marinéo Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:30:00
fin : 2026-05-29 22:30:00

Date(s) :
2026-05-29

La ludothèque Ricochet organise une soirée jeux gratuite pour ados et adultes (+7 ans).
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Ludothèque Ricochet 14 avenue Marinéo Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 05 80 20 

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English :

The Ricochet toy library is organizing a free games evening for teenagers and adults (+7 years).

L’événement Soirée jeux Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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